pièce de théatre Place de la Mairie Grainville-sur-Odon, 16 décembre 2023, Grainville-sur-Odon.

Grainville-sur-Odon Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 17:00:00

fin : 2023-12-16

Les habitants de Grainville-sur-Odon et de Mondrainville peuvent rencontrer les artistes de la troupe de théâtre « Les escales » pour recueillir toute sorte d’informations et de représentations sur leur vie dans la commune, sur son histoire et sur tout sujet inhérent à leur quotidien grainvillais et mondrainvillais. Les personnes souhaitant échanger peuvent rencontrer les artistes à la salle de la 15e division écossaise du 11 au 13 décembre de 9h à 20h..

Place de la Mairie

Grainville-sur-Odon 14210 Calvados Normandie



