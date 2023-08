RANDONNÉE ZÉRO DÉCHET Place de la Mairie Gorron, 17 septembre 2023, Gorron.

Gorron,Mayenne

Participez à la randonnée zéro déchet organisée par Harmonie Mutuelle.

2023-09-17 fin : 2023-09-17 11:30:00. .

Place de la Mairie

Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire



Take part in the zero waste walk organized by Harmonie Mutuelle

Participe en la marcha « Residuos cero » organizada por Harmonie Mutuelle

Nehmen Sie an der von Harmonie Mutuelle organisierten Null-Abfall-Wanderung teil

Mise à jour le 2023-08-23 par eSPRIT Pays de la Loire