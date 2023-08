JOURNÉES DU PATRIMOINE À GORRON place de la Mairie Gorron, 16 septembre 2023, Gorron.

Gorron,Mayenne

Journées du patrimoine : balade à la découverte des maisons bourgeoises et visite guidée du théâtre et du dôme de la mairie de Gorron.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:00:00. .

place de la Mairie

Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire



Heritage Days: stroll to discover the town houses and guided tour of the theater and dome of Gorron town hall

Jornadas del Patrimonio: paseo por las casas del pueblo y visita guiada al teatro y a la cúpula del ayuntamiento de Gorron

Tag des offenen Denkmals: Spaziergang zur Entdeckung von Bürgerhäusern und Führung durch das Theater und die Kuppel des Rathauses von Gorron

Mise à jour le 2023-08-07 par eSPRIT Pays de la Loire