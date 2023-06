Foire à tout Place de la mairie Gonnetot, 11 juin 2023, Gonnetot.

Gonnetot,Seine-Maritime

Faites de bonnes affaires à Gonnetot au x bénéfices de l’école !

Pas de restauration sur place

Arrivée des exposants dès 7h.

Ouverture au public à 8h.

2023-06-11 à 08:00:00 ; fin : 2023-06-11 18:00:00. .

Place de la mairie

Gonnetot 76730 Seine-Maritime Normandie



Bargain in Gonnetot to benefit the school!

No on-site catering

Exhibitors arrive at 7 a.m.

Open to the public at 8 a.m

¡Ganga en Gonnetot a beneficio de la escuela!

No hay catering in situ

Los expositores llegan a las 7h.

Apertura al público a las 8h

Machen Sie in Gonnetot gute Geschäfte und profitieren Sie von der Schule!

Keine Verpflegung vor Ort

Ankunft der Aussteller ab 7 Uhr.

Öffnungszeiten für das Publikum um 8 Uhr

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Attitude Manche