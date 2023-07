Visite de Galapian avec Janouille Place de la mairie Galapian, 30 juillet 2023, Galapian.

Galapian,Lot-et-Garonne

Venez découvrir l’histoire du village de Galapian avec le très célèbre guide-bouffon Janouille qui vous promènera à travers le temps lors d’une visite pas comme les autres. Culture, humour et bonne humeur garantis!!! Animation gratuite.

2023-07-30 fin : 2023-07-30 . .

Place de la mairie

Galapian 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the history of the village of Galapian with the famous guide Janouille, who will take you on a journey through time on a visit like no other. Culture, humor and good humor guaranteed! Free entertainment

Venga a descubrir la historia del pueblo de Galapian con el famosísimo guía-bufón Janouille, que le hará viajar en el tiempo en una visita sin igual. ¡Cultura, humor y buen humor garantizados! Animación gratuita

Entdecken Sie die Geschichte des Dorfes Galapian mit dem berühmten Fremdenführer Janouille, der Sie auf einer etwas anderen Tour durch die Zeit führen wird. Kultur, Humor und gute Laune sind garantiert! Kostenlose Veranstaltung

