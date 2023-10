FESTIVAL DE LA SOUPE : APÉRISOUPE BATUCADA Place de la mairie Florac Trois Rivières, 27 octobre 2023, Florac Trois Rivières.

Florac Trois Rivières,Lozère

Apérisoupe animé par la Batukaïou, déambulation, départ place de la mairie…..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 20:30:00. EUR.

Place de la mairie

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



Apérisoupe animated by the Batukaïou, strolling, departure from Place de la Mairie….

Apérisoupe animado por los Batukaïou, paseo, salida de la Place de la Mairie….

Apérisoupe animiert von der Batukaïou, Umzug, Start Place de la Mairie….

