Fête votive de la Bouilladisse Place de la Mairie et stade La Bouilladisse, 7 juillet 2023, La Bouilladisse.

La Bouilladisse,Bouches-du-Rhône

La fête votive ou fête du village est traditionnelle en Provence. Elle attirait la jeunesse des villages alentour. Elle doit comporter une fête foraine, des repas pris en commun sur la place publique, un loto, des concours de pétanques et des bals..

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-10 . .

Place de la Mairie et stade

La Bouilladisse 13720 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The votive festival or village festival is traditional in Provence. It attracted the youth of the surrounding villages. It includes a funfair, communal meals in the public square, a bingo, pétanque competitions and balls.

La fête votive o fiesta del pueblo es tradicional en Provenza. Atrae a los jóvenes de los pueblos de los alrededores. Incluye un parque de atracciones, comidas comunales en la plaza pública, un bingo, competiciones de petanca y bailes.

Das « fête votive » oder Dorffest ist ein traditionelles Fest in der Provence. Es zog die Jugend aus den umliegenden Dörfern an. Es sollte einen Jahrmarkt, gemeinsame Mahlzeiten auf dem öffentlichen Platz, ein Lotto, Boule-Wettbewerbe und Bälle umfassen.

