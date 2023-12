Marché de Noël à Cubzac les Ponts Place de la Mairie et Salle des fêtes Cubzac-les-Ponts, 3 décembre 2023, Cubzac-les-Ponts.

Cubzac-les-Ponts,Gironde

Venez passer un agréable et chaleureux moment au milieu des artisans proposant de l’épicerie fine, vins, décorations de Noël, …

Samedi 9 de 14h à 20h et dimanche 10 de 10h à 18h.

Photos avec le Père Noël, le samedi de 15h à 17h et le dimanche de 11h à 12h et de 15h à 17h.

Animations gratuites : structures gonflables, jeux anciens et manège écologique.

Promenades en poneys (les après-midi).

Maquillage : samedi de 14h30 à 18h30 et dimanche de 14h30 à 17h30..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . EUR.

Place de la Mairie et Salle des fêtes

Cubzac-les-Ponts 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and spend a warm and pleasant moment among the craftsmen offering delicatessen, wines, Christmas decorations, …

Saturday 9 from 2pm to 8pm and Sunday 10 from 10am to 6pm.

Photos with Santa Claus, Saturday 3pm to 5pm and Sunday 11am to 12pm and 3pm to 5pm.

Free entertainment: inflatables, antique games and ecological merry-go-round.

Pony rides (afternoons).

Face painting: Saturday, 2.30 pm to 6.30 pm and Sunday, 2.30 pm to 5.30 pm.

Venga a disfrutar de un ambiente cálido y acogedor, rodeado de artesanos que venden delicatessen, vinos, adornos navideños, etc.

Sábado 9 de 14.00 a 20.00 h. y domingo 10 de 10.00 a 18.00 h.

Fotos con Papá Noel el sábado de 15:00 a 17:00 y el domingo de 11:00 a 12:00 y de 15:00 a 17:00.

Animaciones gratuitas: estructuras hinchables, juegos antiguos y tiovivo ecológico.

Paseos en poni (por la tarde).

Pintacaras: sábado de 14.30 a 18.30 h. y domingo de 14.30 a 17.30 h.

Verbringen Sie einen angenehmen und gemütlichen Moment inmitten von Kunsthandwerkern, die Feinkost, Weine, Weihnachtsdekorationen, … anbieten.

Samstag, 9. von 14 bis 20 Uhr und Sonntag, 10. von 10 bis 18 Uhr.

Fotos mit dem Weihnachtsmann am Samstag von 15 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr.

Kostenlose Animationen: Hüpfburgen, alte Spiele und ein ökologisches Karussell.

Ausritte mit Ponys (an den Nachmittagen).

Schminken: Samstag von 14:30 bis 18:30 Uhr und Sonntag von 14:30 bis 17:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-30 par Bourg Cubzaguais Tourisme