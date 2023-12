Retraite aux flambeaux et verrée de Noël Place de la Mairie et rue de l’église Lachapelle, 16 décembre 2023 18:45, Lachapelle.

Lachapelle,Lot-et-Garonne

Venez nombreux à la retraite aux flambeaux organisée par l’association du Comité des fêtes. Une verrée de Noël viendra compléter ce moment convivial. Si vous ne pouvez pas participer à la retraite, vous avez la possibilité de rejoindre l’association au verre de l’amitié..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Place de la Mairie et rue de l’église

Lachapelle 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come one, come all to the torchlight procession organized by the Comité des fêtes association. A Christmas verrée will round off this convivial event. If you can’t make the retreat, you’re welcome to join the association for a « verre de l’amitié ».

Vengan todos a la procesión de antorchas organizada por la asociación Comité des fêtes. Una verrée navideña pondrá el broche final a las fiestas. Si no puedes asistir a la retirada, puedes unirte a la asociación para tomar una copa.

Kommen Sie zahlreich zum Fackelzug, der von der Vereinigung des Festkomitees organisiert wird. Eine weihnachtliche Verrée wird diesen geselligen Moment abrunden. Wenn Sie nicht am Fackelzug teilnehmen können, haben Sie die Möglichkeit, sich dem Verein bei einem Glas Freundschaft anzuschließen.

