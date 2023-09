Village sécurité routière Place de la mairie et la Margelle Civray, 18 octobre 2023, Civray.

Civray,Vienne

Différents stands, animations et démonstrations : Sécurité Routière, sensibilisation au don du sang et d’organes, atelier constat/assurance, simulateur de test au choc et simulateurs de conduite 4 roues et 2 roues, lunettes à simulation, jeu collectif avec distracteur téléphonique, démonstration de désincarcération, gestes de 1ers secours, Picta’Bus, …

Cet évènement est gratuit et ouvert à tous..

2023-10-18 fin : 2023-10-18 17:00:00

Place de la mairie et la Margelle Place du Général de Gaulle

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Various stands, activities and demonstrations: road safety, blood and organ donation awareness, report/insurance workshop, crash test simulator and 4-wheel and 2-wheel driving simulators, simulation goggles, group game with telephone distractor, extrication demonstration, 1st aid procedures, Picta?Bus, etc

The event is free and open to all.

Diversos stands, eventos y demostraciones: seguridad vial, sensibilización sobre la donación de sangre y órganos, taller sobre seguros, simulador de pruebas de choque y simuladores de conducción a 4 y 2 ruedas, gafas de simulación, juego en grupo con distractor telefónico, demostración de extricación, procedimientos de primeros auxilios, Picta?Bus, etc

Este acto es gratuito y está abierto a todos.

Verschiedene Stände, Animationen und Vorführungen: Verkehrssicherheit, Sensibilisierung für Blut- und Organspenden, Workshop zur Feststellung/Versicherung, Simulator für Aufpralltests und Fahrsimulatoren für 4 Räder und 2 Räder, Simulationsbrillen, Gruppenspiel mit Ablenkungstelefon, Demonstration von Rettungsmaßnahmen, Erste-Hilfe-Maßnahmen, Picta?Bus, ?

Die Veranstaltung ist kostenlos und für alle zugänglich.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou