Village sécurité routière Place de la mairie et la Margelle Civray, 17 octobre 2023, Civray.

Civray,Vienne

* de 9h à 17h – Place de la mairie et salle de la Margelle

Différents stands, animations et démonstrations : Sécurité Routière, sensibilisation au don du sang et d’organes, atelier constat/assurance, simulateur de test au choc et simulateurs de conduite 4 roues et 2 roues, lunettes à simulation, jeu collectif avec distracteur téléphonique, démonstration de désincarcération, gestes de 1ers secours, Picta’Bus, …

*à 20h – Salle de spectacle de la Margelle

Examen Géant du Code de la Route avec remise de lots aux participants.

Cet évènement est gratuit et ouvert à tous.

Pour l’Examen Géant du Code de la Route, inscriptions recommandées. Nombre de places limitées.

Informations complémentaires :

06.31.50.07.33 ou laura.mironneau@mlrcsv.com.

2023-10-17 fin : 2023-10-17 . .

Place de la mairie et la Margelle Place du Général de Gaulle

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



* 9am to 5pm – Place de la mairie and salle de la Margelle

Various stands, events and demonstrations: road safety, blood and organ donation awareness, insurance workshop, crash test simulator and 4-wheel and 2-wheel driving simulators, simulation goggles, group game with telephone distractor, extrication demonstration, 1st aid, Picta?Bus, ?

*8pm – Salle de spectacle de la Margelle

Giant road test with prizes for participants.

This event is free and open to all.

For the Giant Highway Code Examination, registration recommended. Places are limited.

Further information:

06.31.50.07.33 or laura.mironneau@mlrcsv.com

* de 9.00 a 17.00 h – Place de la mairie y salle de la Margelle

Diversos stands, actos y demostraciones: seguridad vial, sensibilización a la donación de sangre y órganos, taller sobre seguros, simulador de pruebas de choque y simuladores de conducción de 4 y 2 ruedas, gafas de simulación, juego en grupo con distractor telefónico, demostración de extricación, procedimientos de primeros auxilios, Picta?Bus, etc

*20.00 h – Sala de espectáculos de la Margelle

Prueba gigante del Código de Circulación con entrega de premios a los participantes.

Este evento es gratuito y está abierto a todos.

Se recomienda inscribirse para el examen de conducción gigante. Las plazas son limitadas.

Para más información, póngase en contacto con

06.31.50.07.33 o laura.mironneau@mlrcsv.com

* von 9:00 bis 17:00 Uhr – Rathausplatz und Salle de la Margelle

Verschiedene Stände, Animationen und Vorführungen: Verkehrssicherheit, Sensibilisierung für Blut- und Organspenden, Workshop zur Feststellung/Versicherung, Simulator für Aufpralltests und Fahrsimulatoren für 4 Räder und 2 Räder, Simulationsbrille, Gruppenspiel mit Ablenkungstelefon, Demonstration von Rettungsmaßnahmen, Erste-Hilfe-Maßnahmen, Picta?Bus, ?

*um 20 Uhr – Veranstaltungssaal La Margelle

Riesige Prüfung der Straßenverkehrsordnung mit Preisverleihung an die Teilnehmer.

Diese Veranstaltung ist kostenlos und für alle zugänglich.

Für die Riesenprüfung der Straßenverkehrsordnung wird eine Anmeldung empfohlen. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

Weitere Informationen:

06.31.50.07.33 oder laura.mironneau@mlrcsv.com

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou