Caravane départementale du sport Place de la mairie, 12 avril 2023, Estillac Estillac.

Caravane départementale du sport EUR

Centre-bourg d’Estillac Place de la mairie Estillac Lot-et-Garonne Place de la mairie Centre-bourg d’Estillac

2023-04-12 – 2023-04-12

Place de la mairie Centre-bourg d’Estillac

Estillac

Lot-et-Garonne

Estillac .

EUR Le Département de Lot-et-Garonne et le Comité départemental olympique et sportif (Cdos 47), labellisés « Terre de Jeux 2024 », ont lancé, à l’été 2022, l’opération « Caravane départementale du sport », qui a permis à un large public (familles, ALSH, touristes, valides et handicapés, …) de découvrir et de s’initier à de multiples activités sportives, gratuites, encadrées par les associations sportives du territoire et complétées par des ateliers de sensibilisation aux valeurs du sport et de l’olympisme.

Découverte et initiation à de multiples activités sportives, gratuites, encadrées par les associations sportives du territoire et complétées par des ateliers de sensibilisation aux valeurs du sport et de l’olympisme.

+33 5 53 69 44 65 MAIRIE

Cdos 47

Place de la mairie Centre-bourg d’Estillac Estillac

dernière mise à jour : 2023-03-23 par