Marche en Escoubès Place de la Mairie Escoubès, 7 octobre 2023, Escoubès.

Escoubès,Pyrénées-Atlantiques

Pour l’octobre rose, le Handball club d’Escoubès, le conseil municipal et le comité des fêtes d’Escoubès s’associent pour faire la Marche en Escoubès.

10h : départ de la marche 10km

Buvette et restauration sur place. Un cadeau pour les 50 premières inscriptions. Un parcours pour les enfants.

Tous les bénéfices récoltés seront reversés à une association de lutte contre le cancer du sein.

Inscription jusqu’au 4 octobre..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Place de la Mairie

Escoubès 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For pink October, the Handball club d’Escoubès, the town council and the Comité des fêtes d’Escoubès are joining forces for the Marche en Escoubès.

10am: start of the 10km walk

Refreshments and food on site. A gift for the first 50 registrations. A course for children.

All proceeds will be donated to a breast cancer charity.

Registration deadline: October 4.

Para el mes de octubre rosa, el Club de Balonmano de Escoubès, el Ayuntamiento de Escoubès y el Comité de Fiestas de Escoubès se unen para organizar la Marcha de Escoubès.

10 h: salida de la marcha de 10 km

Avituallamiento y comida in situ. Regalo para las 50 primeras inscripciones. Recorrido para niños.

Todo lo recaudado se destinará a una organización benéfica contra el cáncer de mama.

Fecha límite de inscripción: 4 de octubre.

Für den Rosa Oktober schließen sich der Handballclub von Escoubès, der Gemeinderat und das Festkomitee von Escoubès zusammen, um den Marche en Escoubès durchzuführen.

10 Uhr: Start des 10 km langen Marsches

Getränke und Speisen vor Ort. Ein Geschenk für die ersten 50 Anmeldungen. Ein Parcours für die Kinder.

Alle gesammelten Gewinne werden an einen Verein zur Bekämpfung von Brustkrebs gespendet.

Anmeldung bis zum 4. Oktober.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN