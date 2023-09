Grand repas médiéval Place de la mairie Équemauville, 30 septembre 2023, Équemauville.

Équemauville,Calvados

À l’occasion des 1000 ans d’Equemauville, un grand repas médiéval est organisé !

Entrées variées, plats : porcelet, poulet fermier ou poulet fumé et buffet d’accompagnements, dessert. Boissons non comprises.

Plus d’infos auprès du secrétariat de mairie..

2023-09-30

Place de la mairie

Équemauville 14600 Calvados Normandie



To celebrate the 1000th anniversary of Equemauville, we’re organizing a grand medieval meal!

Various starters, main courses: piglet, free-range chicken or smoked chicken and side dishes, dessert. Drinks not included.

Further information from the town hall secretariat.

Con motivo del 1000 aniversario de Equemauville, organizamos una gran comida medieval

Entrantes variados, platos principales: cochinillo, pollo de corral o pollo ahumado y un bufé de guarniciones, postre. Bebidas no incluidas.

Más información en la secretaría del ayuntamiento.

Anlässlich der 1000-Jahr-Feier von Equemauville wird ein großes mittelalterliches Essen organisiert!

Verschiedene Vorspeisen, Hauptgerichte: Spanferkel, Freilandhuhn oder geräuchertes Huhn und Beilagenbuffet, Dessert. Getränke sind nicht inbegriffen.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Sekretariat des Rathauses.

