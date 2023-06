Vins et traditions d’Epfig – 42ème édition place de la Mairie Epfig, 5 août 2023, Epfig.

Epfig,Bas-Rhin

Profitez de la 42ème édition de cette belle fête et redécouvrez le patrimoine viticole d’Epfig. Musique, ambiance et folklore garantis !.

2023-08-05 à ; fin : 2023-08-05 23:59:00. 0 EUR.

place de la Mairie

Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est



Enjoy the 42nd edition of this wonderful festival and rediscover Epfig?s winegrowing heritage. Music, atmosphere and folklore guaranteed!

Disfrute de la 42ª edición de este maravilloso festival y redescubra el patrimonio vitivinícola de Epfig. ¡Música, ambiente y folclore garantizados!

Genießen Sie die 42. Ausgabe dieses schönen Festes und entdecken Sie das Weinkulturerbe von Epfig neu. Musik, Stimmung und Folklore sind garantiert!

Mise à jour le 2023-06-22 par Office de tourisme du pays de Barr