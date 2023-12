La Roulotte Fiolante entre Terre et Mer Place de la Mairie Ébreuil, 4 décembre 2023, Ébreuil.

Ébreuil,Allier

L’union des commerçants et artisans d’Ebreuil vous invite pour une dégustation au choix d’huitres et de vin blanc ou chiffonnade de jambon cru et vin rouge..

2023-12-10 09:30:00

Place de la Mairie

Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The union des commerçants et artisans d’Ebreuil invites you to a tasting of your choice of oysters and white wine or cured ham and red wine.

La Union des commerçants et artisans d’Ebreuil le invita a degustar una selección de ostras y vino blanco o jamón curado y vino tinto.

Die Union des commerçants et artisans d’Ebreuil lädt Sie zu einer Verkostung ein. Sie haben die Wahl zwischen Austern und Weißwein oder Rohschinken und Rotwein.

