Folk'Xygène Place de la Mairie | Drulingen Drulingen, 24 juin 2023

Folk'Xygène Samedi 24 juin, 18h00 Place de la Mairie | Drulingen Entrée gratuite

Pour notre grande première en Alsace, nous avons l’immense plaisir d’être invités à la fête de la Saint-Jean à Drulingen!

Rendez-vous sur la Place de la mairie où nous jouerons en alternance avec Elvis STENGEL, un parolier mosellan!

Restauration, buvette sur place, des spectacles et animations de rue.

Marché d’esprit médiéval, campements guerres et chevalerie, campement des chasseurs de Dragons,…

A partir de 22h30, théâtre « Hortus Deliciarum » avec la troupe de théâtre d’Adamswiller et spectacle avec l’écurie de la Cantera et « Light of fire »

Venez nombreux!

Place de la Mairie | Drulingen Place de la Mairie, 67320 Drulingen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T18:00:00+02:00 – 2023-06-24T22:00:00+02:00

Folk’xygène Bal folk