Festival Farm & Village #8 Place de la Mairie Drouges, samedi 25 mai 2024.

Drouges Ille-et-Vilaine

Début : 2024-05-25 12:30:00

fin : 2024-05-25 01:00:00

Un festival dédié aux musiques « roots » américaines, qu’elles soient noires (blues), blanches (bluegrass & old-time) ou un peu des deux (folk), anglophones ou non (cajun), avec un angle rural et une préférence pour les années 30 à 50, mais c’est aussi des groupes qui en font une relecture moderne dans les styles dit « country-punk » ou « punk-blues ».

En plus des neufs concerts et des DJ sets, le festival assume son côté villageois en animant un marché artisanal, barbier, rassemblement de vieilles voitures et tracteurs, luthiers de cigar’box et bien sûr disquaires.

Et comme ces musiques doivent rester vivantes, et ne sont jamais mieux transmises que « sur le vif », avant, après et entre les concerts, c’est Jam Sessions!

Sur place > un marché artisanal: designers, tatoueurs, barbiers & un marché de producteurs. Restauration & buvette

> Réservations sur place ou en ligne sur helloasso.com

> Camping et parking gratuits.

Place de la Mairie

Drouges 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne



