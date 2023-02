À la découverte de la Gorgebleue à miroir Place de la mairie de Congis-sur-Thérouanne Congis-sur-Thérouanne Catégories d’Évènement: Congis-sur-Thérouanne

Seine-et-Marne

À la découverte de la Gorgebleue à miroir Place de la mairie de Congis-sur-Thérouanne, 2 avril 2023, Congis-sur-Thérouanne. À la découverte de la Gorgebleue à miroir Dimanche 2 avril, 08h00 Place de la mairie de Congis-sur-Thérouanne Rejoignez-nous au sein de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux pour observer les premiers migrateurs : passereaux, rapaces, oiseaux d’eau…. À l’aide d’un guide des oiseaux d’Europe, vous apprendrez, aux côtés de l’animateur, à identifier toutes les espèces visibles. Et peut-être aurez-vous la chance d’apercevoir la Gorge-bleue à miroir, un animal emblématique de la réserve !

Prêt de paires de jumelles sur place possible. Place de la mairie de Congis-sur-Thérouanne Rue de la Poste, 77440 Congis-sur-Thérouanne, France Congis-sur-Thérouanne 77440 Seine-et-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T06:00:00+00:00 – 2023-04-02T10:00:00+00:00

