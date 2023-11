MARCHÉ DE NOËL Place de la Mairie Damloup, 25 novembre 2023, Damloup.

Damloup,Meuse

Marché avec artisans et produits locaux.

Petite restauration sur place.. Tout public

Samedi 2023-11-25 15:00:00 fin : 2023-11-25 21:00:00. 0 EUR.

Place de la Mairie

Damloup 55400 Meuse Grand Est



Market with artisans and local products.

Snacks on site.

Mercado con artesanos y productos locales.

Aperitivos in situ.

Markt mit Handwerkern und lokalen Produkten.

Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-22 par MEUSE ATTRACTIVITE