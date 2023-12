Marché traditionnel du vendredi Place de la mairie Couze-et-Saint-Front, 17 février 2023, Couze-et-Saint-Front.

Couze-et-Saint-Front Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-02-17 09:00:00

fin : 2023-02-17 12:30:00

Marché le vendredi matin dans ce village au bord de la rivière Dordogne à proximité des bastides de Beaumont-du-Périgord et de Lalinde. Nombreux produits régionaux, artisanat..

Marché le vendredi matin dans ce village au bord de la rivière Dordogne à proximité des bastides de Beaumont-du-Périgord et de Lalinde. Nombreux produits régionaux, artisanat.

Marché le vendredi matin dans ce village au bord de la rivière Dordogne à proximité des bastides de Beaumont-du-Périgord et de Lalinde. Nombreux produits régionaux, artisanat.

.

Place de la mairie

Couze-et-Saint-Front 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-01-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides