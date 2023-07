Le site Espace Naturel Sensible de la reculée et de la grotte de Corveissiat place de la mairie corveissiat Corveissiat Catégories d’Évènement: Ain

Corveissiat Le site Espace Naturel Sensible de la reculée et de la grotte de Corveissiat place de la mairie corveissiat Corveissiat, 17 septembre 2023, Corveissiat. Le site Espace Naturel Sensible de la reculée et de la grotte de Corveissiat Dimanche 17 septembre, 09h00 place de la mairie corveissiat Randonnée sur inscription 20 places. Prévoir chaussures de marche. Randonnée familiale dans les gorges de l’Ain avec découverte du site ENS de la reculée et de la grotte de Corveissiat. Prévoir de bonnes chaussures et pique nique tiré du sac.

Sur inscription par téléphone ou par mail (20 places) place de la mairie corveissiat corveissiat Corveissiat 01250 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0628325038 agek.contact@orange.fr

