Le Curti’Festif te propose de découvrir 4 groupes de musique le samedi 24 juin à Corveissiat Samedi 24 juin, 19h00 Place de la mairie

Si tu as une date à retenir, c’est celle du 24 juin !!

C’est la Fête de la Musique à Corveissiat, et ça va envoyer du lourd !!!

Alors pourquoi s’en priver, puisque c’est gratuit.

Dès 19h (et jusqu’au bout de la nuit ;-)), viens découvrir les 4 groupes qu’on a dénichés pour l’occasion !!

Au programme :

Lydie et les Sublimes

The Little Lebowski

The Shelton’s

Les 696

Et si tu as peur d’avoir un p’tit creux ou une p’tite soif, pas d’inquiétude, on a tout prévu, snacking et buvette sur place

Place de la mairie 187 grande rue 01250 Corveissiat Corveissiat 01250 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T19:00:00+02:00 – 2023-06-25T01:00:00+02:00

©lecurtifestif