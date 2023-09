24ème Fête des Champignons Place de la Mairie Corrèze, 8 octobre 2023, Corrèze.

Corrèze,Corrèze

Marché – Produits du Terroir – Artisant – Avec l’aimable présence de Régine Rossi-Lagorse, chroniqueuse culinaire, auteure – Place de la Mairie – Repas sur réservation -.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

Place de la Mairie

Corrèze 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Marché – Produits du Terroir – Artisant – With the kind presence of Régine Rossi-Lagorse, culinary columnist, author – Place de la Mairie – Meal on reservation – in French only

Mercado – Productos locales – Artesanía – Con la amable presencia de Régine Rossi-Lagorse, columnista culinaria, escritora – Place de la Mairie – Comida con reserva –

Markt – Regionale Produkte – Kunsthandwerker – Mit der freundlichen Anwesenheit von Régine Rossi-Lagorse, kulinarische Chronistin, Autorin – Place de la Mairie – Essen auf Vorbestellung –

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze