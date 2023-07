Grand concours photos Place de la Mairie Corrèze, 1 mai 2023, Corrèze.

Corrèze,Corrèze

Grand concours photos : Mes meilleures photos de champignons » – En 3 temps : jusqu’au 14 juillet ; envoi de 2 photos illustrant le thème (Champignons) par mail à: arts.creations.correze@gmail.com règlement du concours sur le site : artscreationscorreze.wixsite.com/arts-correze – présentation des photos choisies par le jury le 16 aout au vernissage de la 8ème expo d’Arts Plastiques de l’association à la mairie de Corrèze – 8 octobre : exposition des photos et récompenses pendant la fête des Champignons , en partenariat avec l’association Corrèze Animation – salle d’exposition OTI de Corrèze ».

2023-05-01 fin : 2023-07-14 . .

Place de la Mairie

Corrèze 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Grand concours photos : Mes meilleures photos de champignons » – In 3 steps: until July 14; send 2 photos illustrating the theme (Mushrooms) by e-mail to: arts.creations.correze@gmail.com contest rules on the website: artscreationscorreze.wixsite.com/arts-correze – presentation of photos chosen by the jury on August 16 at the opening of the association’s 8th Plastic Arts exhibition at Corrèze town hall – October 8: exhibition of photos and prizes during the Mushroom Festival, in partnership with the Corrèze Animation association – OTI de Corrèze exhibition hall »

Gran concurso fotográfico: Mes meilleures photos de champignons » – En 3 etapas: hasta el 14 de julio; enviar 2 fotos que ilustren el tema (Setas) por correo electrónico a: arts.creations.correze@gmail.com bases del concurso en la página web: artscreationscorreze.wixsite.com/arts-correze – presentación de las fotos elegidas por el jurado el 16 de agosto en la inauguración de la 8ª exposición de Artes Plásticas de la asociación en el ayuntamiento de Corrèze – 8 de octubre: exposición de las fotos y de los premios durante la Fiesta de las Setas, en colaboración con la asociación Corrèze Animation – sala de exposiciones de la OTI de Corrèze »

Großer Fotowettbewerb: « Mes meilleures photos de champignons » – In drei Phasen: bis zum 14. Juli; Einsendung von zwei Fotos zum Thema (Pilze) per E-Mail an: arts.creations.correze@gmail.com Wettbewerbsregeln auf der Website: artscreationscorreze.wixsite.com/arts-correze – Präsentation der von der Jury ausgewählten Fotos am 16. August bei der Vernissage der 8. Kunstausstellung des Vereins im Rathaus von Corrèze – 8. Oktober: Ausstellung der Fotos und Auszeichnungen während des Pilzfestes in Zusammenarbeit mit dem Verein Corrèze Animation im Ausstellungsraum OTI de Corrèze »

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze