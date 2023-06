Déambulation avec le photographe Philipp Hugues Bonan sur l’exposition « Artistes » Place de la Mairie Cornac, 23 juillet 2023, Cornac.

Cornac,Lot

Déambulation avec l’artiste Philipp Hugues Bonan dans le bourg autour de l’exposition Artistes

Place de la Mairie. Tout public.

2023-07-23 à 17:30:00 ; fin : 2023-07-23 19:00:00. EUR.

Place de la Mairie

Cornac 46130 Lot Occitanie



Wander around the town with artist Philipp Hugues Bonan around the exhibition Artistes

Place de la Mairie. Open to all

Pasee por la ciudad con el artista Philipp Hugues Bonan en torno a la exposición Artistes

Plaza de la Mairie. Abierto al público

Spaziergang mit dem Künstler Philipp Hugues Bonan durch den Marktflecken rund um die Ausstellung Artistes

Platz vor dem Rathaus. Für alle

