Vosges MARCHÉ DE SAINT-NICOLAS place de la Mairie Corcieux, 1 décembre 2023, Corcieux. Corcieux,Vosges PROGRAMME 16h : Goûter ** offert par la Commune – Salle des Fêtes 16h45 : Spectacle ** « Le Noël de Lola » – Salle des Fêtes

** Uniquement pour les enfants de l’école primaire 17h : Ouverture du Marché de la Saint Nicolas 17h30 : Chorale «Les chants Follets » 17h30 – 20h30 : Compagnie Titanos – Caroussel magique 17h30 – 20h30 : Air Hockey 19h30 : Feux d’artifice 17h30 – 20h30 : Présence de Saint Nicolas & du Père Fouettard sur le marché ! Marche artisanal et Restauration. Tout public

Vendredi 2023-12-01 17:00:00 fin : 2023-12-01 21:00:00. .

place de la Mairie

Corcieux 88430 Vosges Grand Est



PROGRAM 4pm: Snack ** offered by the Commune – Salle des Fêtes 4.45pm: Show ** « Lola’s Christmas » – Salle des Fêtes

** For elementary school children only 5pm: Opening of the Saint Nicolas Market 5:30pm: Choir « Les chants Follets 5:30pm – 8:30pm: Titanos Company – Magic Caroussel 5:30 – 8:30 p.m.: Air Hockey 7:30 pm: Fireworks 5:30 pm – 8:30 pm: Saint Nicolas & Père Fouettard on the market! Craft market and Catering PROGRAMA 16.00 h: Merienda ** ofrecida por la Comuna – Salle des Fêtes 16.45 h: Espectáculo ** « La Navidad de Lola » – Sala de Fiestas

** Sólo para niños de primaria 17.00 h: Apertura del mercado de San Nicolás 17.30 h: Coro « Les chants Follets 17.30 h – 20.30 h: Compañía Titanos – Carrusel mágico 17.30 h – 20.30 h: Air Hockey 19.30 h: Fuegos artificiales 17.30 h – 20.30 h: San Nicolás y el Padre Fouettard en el mercado Mercado de artesanía y restauración PROGRAMM 16 Uhr: Von der Gemeinde angebotener Imbiss ** – Festsaal 16.45 Uhr: Aufführung ** « Lolas Weihnachten » – Festsaal

** Nur für Kinder der Grundschule 17 Uhr: Eröffnung des Nikolausmarkts 17.30 Uhr: Chor « Les chants Follets » (Die wilden Gesänge) 17.30 – 20.30 Uhr: Compagnie Titanos – Magisches Karussell 17.30 – 20.30 Uhr: Air Hockey 19.30 Uhr: Feuerwerk 17.30 – 20.30 Uhr: Nikolaus und Knecht Ruprecht sind auf dem Markt anwesend! Handwerkermarkt und Verpflegung

