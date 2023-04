Marché hebdomadaire Place de la Mairie Condeissiat Catégories d’Évènement: Ain

Condeissiat

Marché hebdomadaire Place de la Mairie, 1 janvier 2023, Condeissiat. Fruits et légumes frais en provenance directe des producteurs, Produits fermiers : fromages, charcuteries, volailles, œufs plein air.

2023-01-01 à 16:00:00 ; fin : 2023-12-31 19:00:00. .

Place de la Mairie

Condeissiat 01400 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Fresh fruit and vegetables directly from producers, Farm products: cheese, cold cuts, poultry, outdoor eggs Frutas y verduras frescas directamente de los productores, Productos de granja: quesos, embutidos, aves de corral, huevos de corral Frisches Obst und Gemüse direkt vom Erzeuger, Produkte vom Bauernhof: Käse, Wurstwaren, Geflügel, Freilandeier Mise à jour le 2023-03-20 par Dombes Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Ain, Condeissiat Autres Lieu Place de la Mairie Adresse Place de la Mairie Ville Condeissiat Departement Ain Lieu Ville Place de la Mairie Condeissiat

Place de la Mairie Condeissiat Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/condeissiat/

Marché hebdomadaire Place de la Mairie 2023-01-01 was last modified: by Marché hebdomadaire Place de la Mairie Place de la Mairie 1 janvier 2023 Place de la Mairie Condeissiat

Condeissiat Ain