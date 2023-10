« Le chant des pavillons » La Fausse Compagnie Place de la Mairie Colombiers, 21 octobre 2023, Colombiers.

En quête de rencontres vibrantes

et loin d’être si classique que ça,

le Chant des Pavillons est un trio à cordes et à la rue.

L’errance de trois musiciens et leurs phénomènes sans âge et sans frontières :

un Stroh-violin,

un Stroh-cello

et une Stroh-bass.

De ce concert déconcertant naît un son minéral en mouvement, une promesse de liberté.

Une virée musicale aussi imprévisible et cocasse que sensible et lumineuse.

Place de la Mairie Place de Manderen 86490 Colombiers Colombiers 86490 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T17:30:00+02:00 – 2023-10-21T18:30:00+02:00

