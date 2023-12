Le Noël des enfants Place de la Mairie Collobrières, 16 décembre 2023 14:00, Collobrières.

Collobrières,Var

La magie de Noël s’invite à Collobrières: tout un programme d’activités et d’animations pour enfants !.

Place de la Mairie

Collobrières 83610 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur



The magic of Christmas comes to Collobrières with a whole programme of activities and entertainment for children!

La magia de la Navidad llega a Collobrières: ¡todo un programa de actividades y animaciones para los niños!

Der Weihnachtszauber hält Einzug in Collobrières: ein ganzes Programm an Aktivitäten und Animationen für Kinder!

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var