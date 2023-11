Marché de Noël Place de la Mairie Cohade Catégories d’Évènement: Cohade

Haute-Loire Marché de Noël Place de la Mairie Cohade, 9 décembre 2023, Cohade. Cohade,Haute-Loire Le comité des fêtes de Cohade organise le marché de Noël.

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

Place de la Mairie

Cohade 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Cohade festival committee organizes Christmas market
El Comité de Fiestas de Cohade organiza un mercado navideño
Das Festkomitee von Cohade organisiert den Weihnachtsmarkt

