Illuminations de Noël à Labastide-Murat Place de la Mairie Cœur de Causse, 10 décembre 2023, Cœur de Causse.

Cœur de Causse,Lot

La municipalité propose tout au long du moins de Décembre, une illumination de la ville de Labastide-Murat.

Dans le cadre des villages éclairés du Causse de Labastide-Murat, c’est l’occasion de faire des fêtes un moment de partage en famille ou entre amis, autour des animations de Noël..

2023-12-10 fin : 2023-12-31 . EUR.

Place de la Mairie

Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie



The municipality proposes throughout at least December, an illumination of the town of Labastide-Murat.

Within the framework of the illuminated villages of the Causse of Labastide-Murat, it is the occasion to make the celebrations a moment of sharing with family or friends, around the Christmas animations.

El municipio propone durante todo el mes de diciembre una iluminación de la ciudad de Labastide-Murat.

En el marco de los pueblos iluminados de la Causse de Labastide-Murat, es la ocasión de hacer de las fiestas un momento para compartir en familia o entre amigos, en torno a las animaciones de Navidad.

Die Stadtverwaltung bietet den ganzen Dezember über eine Beleuchtung der Stadt Labastide-Murat an.

Im Rahmen der beleuchteten Dörfer des Causse de Labastide-Murat ist dies die Gelegenheit, die Feiertage zu einem gemeinsamen Erlebnis mit der Familie oder mit Freunden zu machen, das von weihnachtlichen Animationen begleitet wird.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Labastide-Murat