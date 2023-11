Les Villages Eclairés Place de la Mairie Cœur de Causse, 10 décembre 2023, Cœur de Causse.

Cœur de Causse,Lot

Comme chaque année, les villages du territoire du causse de Labastide-Murat s’illuminent pour accueillir les fêtes de fin d’année. Les villages éclairés apportent de la féerie et émerveillent petits et grands, en attendant le Père Noël..

2023-12-10 fin : 2023-12-31 . EUR.

Place de la Mairie

Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie



As every year, the villages of the territory of the Causse de Labastide-Murat are illuminated to welcome the end of year celebrations. The illuminated villages bring enchantment and amaze young and old, while waiting for Santa Claus.

Como cada año, los pueblos de la Causse de Labastide-Murat se iluminan para acoger las fiestas de fin de año. Las aldeas iluminadas aportan encanto y maravilla a pequeños y mayores, mientras esperan a Papá Noel.

Wie jedes Jahr erstrahlen die Dörfer im Gebiet des Causse de Labastide-Murat im Lichterglanz, um die Weihnachtszeit zu begrüßen. Die beleuchteten Dörfer sorgen für märchenhafte Stimmung und bringen Groß und Klein zum Staunen, während sie auf den Weihnachtsmann warten.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Labastide-Murat