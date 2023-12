Exposition « le gave dans tous ses état » Place de la Mairie Coarraze, 26 janvier 2024, Coarraze.

Coarraze Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26

fin : 2024-02-26

La bibliothèque de Coarraze organise une exposition de photographies de l’Atelier Photographique du Pays de Nay.

Omniprésent dans le paysage, le gave est un élément constitutif de l’imaginaire béarnais. Son serpentin alimente quantités de méandres et de petits cours d’eau, ses bras secondaires. Il relie les villages, fait vivre la saligue, dévaler les galets dans ses eaux vives et puissantes. De Gavarnie où il prend naissance à l’Atlantique où il se jette, ce magnifique espace de diversité a inspiré les photographes.

Accessible aux heures d’ouverture de la bibliothèque (mercredi 10h-12h et 16h-18h / vendredi 17h-19h / samedi 10h-12h)

Vernissage le vendredi 26 janvier à 18h..

Place de la Mairie Salle d’exposition de la bibliothèque

Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay