Marché Place de la mairie Coarraze, 20 septembre 2023, Coarraze.

Coarraze,Pyrénées-Atlantiques

Un marché traditionnel avec des allées animées par des producteurs. Vous y trouvez des produits frais et locaux, mais également un choix non négligeable de vêtements, bijoux et jouets en bois pour satisfaire les grands et les petits..

2023-09-20 fin : 2023-09-20 . .

Place de la mairie Place des anciens-combattants

Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A traditional market with aisles animated by producers. You will find fresh and local products, but also a significant choice of clothes, jewellery and wooden toys to satisfy the young and old.

Un mercado tradicional con pasillos animados por los productores. Encontrará productos frescos y locales, pero también una amplia gama de ropa, joyas y juguetes de madera para satisfacer tanto a los adultos como a los niños.

Ein traditioneller Markt mit Gassen, die von Erzeugern belebt werden. Hier finden Sie frische und lokale Produkte, aber auch eine nicht zu unterschätzende Auswahl an Kleidung, Schmuck und Holzspielzeug, um Groß und Klein zufrieden zu stellen.

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay