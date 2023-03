Bal populaire Place de la Mairie Clohars-Carnoët Catégories d’Évènement: Clohars-Carnoët

Finistère

Bal populaire Place de la Mairie, 14 juillet 2023, Clohars-Carnoët

2023-07-14 20:00:00 – 2023-07-14 23:00:00

Place de la Mairie Place Général de Gaulle

Clohars-Carnoët

Pour fêter comme il se doit le 14 juillet, rendez-vous sur la Place de la Mairie de Clohars-Carnoët. Un bal populaire animé par les « Barboozes » vous sera proposé. mairie@clohars-carnoet.bzh +33 2 98 71 53 90 http://www.clohars-carnoet.fr/

