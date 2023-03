Fête de la Bretagne Place de la mairie Clohars-Carnoët Catégories d’Évènement: Clohars-Carnoët

Finistère . À l’occasion de la Fête de la Bretagne de nombreuses animations sont prévues sur la commune de Clohars-Carnoët. À partir de 16h30 :

– Petit marché du terroir : confitures, accessoires artisanaux, tisanes, bougies, miel, bière, cidre

– Démonstration de savoir-faire

– Jeux traditionnels bretons : en partenariat avec la Ludothèque de Clohars-Carnoët.

– Démonstrations de broderies et de vannerie (Ar Broderzeh Kloar / Dre Ar Vinojenn)

– Atelier « Crêpes » (Dre Ar Vinojenn)

– Kontadennoù : contes en breton par Fanny Chauffin

– Récital de musiques traditionnelles anglaises, écossaises et galloises par Martineau Brass dans l’église de Clohars-Carnoët À 18h30 : démonstration et initiation de danses bretonnes avec le Cercle Celtique Korollerien Laeta 19h30-21h : Fest Noz avec le groupe Chench’tu 21h30-23h : Concert du Toutã Restauration sur place : galettes saucisses, crêpes sucrées, cidre, bières Tout public mairie@clohars-carnoet.bzh +33 2 98 71 67 77 http://www.clohars-carnoet.fr/ Place de la mairie Place Général de Gaulle Clohars-Carnoët

