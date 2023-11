Marché hebdomadaire à Cissac-Médoc Place de la Mairie Cissac-Médoc, 9 novembre 2023, Cissac-Médoc.

Cissac-Médoc,Gironde

Marché hebdomadaire tous les jeudis de 8h à 13h sur la place de la Mairie avec des commerçants en Boucherie-Charcuterie, Poissonnerie, Primeur, Rôtisserie, Fromagerie et Textiles..

2023-11-09 fin : 2023-11-09 13:00:00. .

Place de la Mairie

Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Weekly market every Thursday from 8am to 1pm on the town hall square with traders in Butchery, Fishmonger’s, Primeur, Rotisserie, Cheese and Textiles.

Mercado semanal todos los jueves de 8h a 13h en la plaza del ayuntamiento con comerciantes de Carnicería, Pescadería, Primeur, Asador, Queso y Textil.

Wochenmarkt jeden Donnerstag von 8 bis 13 Uhr auf dem Rathausplatz mit Händlern aus den Bereichen Metzgerei und Wurstwaren, Fisch, Feinkost, Braten, Käserei und Textilien.

Mise à jour le 2023-11-02 par OT Médoc-Vignoble