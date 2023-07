Le Cercle de Craie Caucasien de Bertolt Brecht Place de la Mairie Cinq-Mars-la-Pile, 5 juillet 2023, Cinq-Mars-la-Pile.

Cinq-Mars-la-Pile,Indre-et-Loire

Depuis 1995, missionné par le Conseil Départemental

d’Indre et Loire, le Théâtre de l’Ante repart chaque été sur les routes à la rencontre du public de Touraine..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 . 16 EUR.

Place de la Mairie

Cinq-Mars-la-Pile 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Since 1995, commissioned by the Conseil Départemental

d?Indre et Loire, the Théâtre de l?Ante has been on the road again every summer, meeting the public in Touraine.

Desde 1995, por encargo del Conseil Départemental

d’Indre et Loire, el Théâtre de l’Ante recorre cada verano la región y se reúne con públicos de toda Touraine.

Seit 1995 wird das Theater im Auftrag des Conseil Départemental

das Théâtre de l’Ante geht jeden Sommer wieder auf Reisen, um das Publikum der Touraine zu treffen.

