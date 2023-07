Jusqu’aux Sources… l’Huître Place de la Mairie Chéronnac, 27 août 2023, Chéronnac.

Chéronnac,Haute-Vienne

La commune de Chéronnac et l’association Les Amis de Saint-Eutrope et des Sources de la charente organisent la 6ème édition de la fête de l’huître. A cette occasion, les huîtres seront convoyées par chariots jusqu’à Chéronnac. De nombreuses animations diverses seront prévues ainsi que des expositions. Un marché de produits régionaux et artisanaux vous feront découvrir les richesses du territoire. Un repas sera proposé à 12h sur inscription..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 . .

Place de la Mairie

Chéronnac 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The commune of Chéronnac and the association Les Amis de Saint-Eutrope et des Sources de la Charente are organizing the 6th annual Oyster Festival. Oysters will be transported to Chéronnac by cart. A wide variety of events and exhibitions are planned. A market of regional products and crafts will help you discover the riches of the region. A meal will be served at 12 noon (registration required).

El municipio de Chéronnac y la asociación Les Amis de Saint-Eutrope et des Sources de la Charente organizan la 6ª Fiesta Anual de la Ostra. Las ostras se transportarán a Chéronnac en carritos. Habrá una amplia gama de eventos y exposiciones. Un mercado de productos regionales y artesanales le permitirá descubrir las riquezas de la región. A las 12h se servirá una comida (inscripción obligatoria).

Die Gemeinde Chéronnac und der Verein Les Amis de Saint-Eutrope et des Sources de la charente organisieren die 6. Ausgabe des Austernfestes. Zu diesem Anlass werden die Austern mit Karren nach Chéronnac transportiert. Es sind zahlreiche verschiedene Animationen sowie Ausstellungen vorgesehen. Auf einem Markt mit regionalen und handwerklichen Produkten können Sie den Reichtum der Region entdecken. Um 12 Uhr wird ein Essen angeboten, für das man sich anmelden muss.

Mise à jour le 2023-04-27 par OT Porte Océane du Limousin