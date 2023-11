Marché de noël et illumination du sapin Place de la Mairie Chédigny, 9 décembre 2023, Chédigny.

Chédigny,Indre-et-Loire

Venez découvrir des créations textiles, bijoux, livre, sculptures, tableaux floraux. En fin de journée, la désormais traditionnelle illumination du sapin de la commune réalisé par l’atelier de file en aiguille.

Participation libre pour déguster le vin chaud et autres gourmandises..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 20:00:00. EUR.

Place de la Mairie

Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Come and discover textile creations, jewelry, books, sculptures and floral paintings. At the end of the day, the now traditional illumination of the town’s Christmas tree, created by the File en Aigle workshop.

Free entry for mulled wine and other delicacies.

Venga a descubrir tejidos, joyas, libros, esculturas y pinturas florales. Al final del día, la ya tradicional iluminación del árbol de Navidad de la ciudad a cargo del taller File en Aigle.

Entrada libre para vino caliente y otras delicias.

Entdecken Sie Textilkreationen, Schmuck, Bücher, Skulpturen und Blumenbilder. Am Ende des Tages wird die mittlerweile traditionelle Beleuchtung des Tannenbaums der Gemeinde stattfinden, der vom Atelier de file en aiguille hergestellt wurde.

Freie Teilnahme, um Glühwein und andere Leckereien zu genießen.

Mise à jour le 2023-10-27 par Loches Touraine Châteaux de la Loire