Vide-greniers Place de la mairie Chaumont, 27 août 2023, Chaumont.

Chaumont,Orne

Vide-greniers organisé par le comité d’animation de Chaumont place de la mairie. Emplacement libre jusqu’à 3 mètres.

Restauration sur place.

Réservation au 06.69.42.10.78 ou 06.06.72.27.95.

2023-08-27 07:00:00 fin : 2023-08-27 18:00:00. .

Place de la mairie

Chaumont 61230 Orne Normandie



Garage sale organized by the Comité d’animation de Chaumont, Place de la mairie. Free space up to 3 meters.

Catering on site.

Bookings on 06.69.42.10.78 or 06.06.72.27.95

Venta de garaje organizada por el Comité d’Animation de Chaumont en la Place de la Mairie. Espacio libre de hasta 3 metros.

Catering in situ.

Reservas al 06.69.42.10.78 o 06.06.72.27.95

Vide-greniers organisiert vom Animationskomitee von Chaumont Place de la mairie. Freie Standplätze bis zu 3 Metern.

Verpflegung vor Ort.

Reservierung unter 06.69.42.10.78 oder 06.06.72.27.95

