MARCHÉ DE NOËL ARTISANAL ET LOCAL – CHEMAZÉ Place de la Mairie Château-Gontier-sur-Mayenne, 8 décembre 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Château-Gontier-sur-Mayenne,Mayenne

Découvrez la 1ère édition du marché de noel artisanal et local à Chemazé !.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 23:00:00. .

Place de la Mairie

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



Discover the 1st edition of the local Christmas market in Chemazé!

¡Descubra la 1ª edición del mercado navideño local y artesanal de Chemazé!

Entdecken Sie die 1. Ausgabe des handwerklichen und lokalen Weihnachtsmarktes in Chemazé!

Mise à jour le 2023-11-23 par eSPRIT Pays de la Loire