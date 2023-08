Fête de l’ami du pain Place de la Mairie Chateau-arnoux Château-Arnoux-Saint-Auban, 17 septembre 2023, Château-Arnoux-Saint-Auban.

Fête de l’ami du pain Dimanche 17 septembre, 09h00 Place de la Mairie Chateau-arnoux gratuit

Grande fête de l’ami du pain avec plusieurs groupes de musique, jeux pour enfants, danses, magicien, vente de pain de fougasse et de pizza cuits dans le four cityoen de 1793. Maquette exceptionnelle exposée dans la salle des mariages du la mairie château classé monument historisque et ouvert au public. Venez nombreux faire la fête

Place de la Mairie Chateau-arnoux Mairie chateau arnoux saint auban Château-Arnoux-Saint-Auban 04160 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 0632141251 Cuisson du pain dans le four citoyen de 1793 et nombreuses animations dans le village avec activités pour les enfants, danse; groupe de musique parking face à la mairie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

Canva image sans droit