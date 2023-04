RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES US place de la mairie Charmes Catégories d’Évènement: Charmes

Vosges

RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES US place de la mairie, 21 mai 2023, Charmes . Charmes ,Vosges , RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES US 88130 place de la mairie Charmes Vosges place de la mairie 88130

2023-05-21 10:00:00 10:00:00 – 2023-05-21 17:00:00 17:00:00

place de la mairie 88130

Charmes

Vosges . Le 21 mai 2023 de 10h à 17h rassemblement de voitures et motos américaines à Charmes 88130.

Rendez vous place de la mairie, diverses animations tout au long de la journée, entrée libre, buvette et restauration sur place +33 6 01 76 16 59 https://sites.google.com/view/route-88 place de la mairie 88130 Charmes

dernière mise à jour : 2023-04-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Charmes, Vosges Autres Lieu Charmes Adresse Charmes Vosges place de la mairie 88130 Ville Charmes Departement Vosges Tarif Lieu Ville place de la mairie 88130 Charmes

Charmes Charmes Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charmes /

RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES US place de la mairie 2023-05-21 was last modified: by RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES US place de la mairie Charmes 21 mai 2023 88130 place de la mairie Charmes Vosges place de la mairie Charmes Vosges

Charmes Vosges