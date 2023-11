Rando santé / Joelette Place de la Mairie Chanac-les-Mines, 23 novembre 2023, Chanac-les-Mines.

Chanac-les-Mines,Corrèze

Rando santé / Joelette – Difficulté : Très facile – Durée : 6 kms – Rv : 13h30 à Espagnac ou 14h00 place de la mairie à Chanac -.

2023-11-23 fin : 2023-11-23 . .

Place de la Mairie

Chanac-les-Mines 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Rando santé / Joelette – Difficulty: Very easy – Duration: 6 kms – Meeting point: 1:30 pm at Espagnac or 2:00 pm at Place de la Mairie in Chanac

Rando santé / Joelette – Dificultad: Muy fácil – Longitud: 6 kms – Punto de encuentro: 13:30 en Espagnac o 14:00 en la Place de la Mairie en Chanac

Rando santé / Joelette – Schwierigkeitsgrad: Sehr leicht – Dauer: 6 kms – Rv: 13h30 à Espagnac ou 14h00 place de la mairie à Chanac –

Mise à jour le 2023-11-04 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze