FÊTE DES RAPAILLES Place de la Mairie Champdray, 5 août 2023, Champdray.

Champdray,Vosges

Grande fête autour des râpés (Beignets de pommes de terre) et barbecue. Entrée et bal gratuit, vente de billets de tombola avec entre autre à gagner une nuit insolite au Nids des Vosges en cabane cosy.. Tout public

Samedi 2023-08-05 19:00:00 fin : 2023-08-05 . 0 EUR.

Place de la Mairie Salle des fêtes

Champdray 88640 Vosges Grand Est



Big party around râpés (potato fritters) and barbecue. Free entry and ball, raffle tickets on sale, including a chance to win an unusual night in a cosy cabin at the Nids des Vosges.

Gran fiesta con râpés (buñuelos de patata) y barbacoa. Entrada y baile gratuitos, venta de boletos para una rifa que incluye la posibilidad de ganar una insólita noche en una acogedora cabaña en las Nids des Vosges.

Großes Fest rund um Râpés (Kartoffelkrapfen) und Barbecue. Eintritt und Tanz kostenlos, Verkauf von Losen für eine Tombola, bei der es u. a. eine ungewöhnliche Übernachtung im Nids des Vosges in einer gemütlichen Hütte zu gewinnen gibt.

Mise à jour le 2023-07-14 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES