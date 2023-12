Téléthon à Chamberet place de la Mairie Chamberet, 9 décembre 2023 09:00, Chamberet.

Chamberet,Corrèze

A l’occasion du Téléthon, la section des Jeunes Sapeurs Pompiers de Chamberet fera une démonstration de manoeuvres et organisera la vente de crêpes. Les recettes et les dons seront intégralement reverser à AFM Téléthon..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 12:00:00. .

place de la Mairie

Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



To mark the Telethon, Chamberet’s Jeunes Sapeurs Pompiers (Young Firefighters) section will be demonstrating maneuvers and selling crêpes. All proceeds and donations will be donated to AFM Téléthon.

Con motivo del Teletón, el Cuerpo de Bomberos de Chamberet hará una demostración de simulacros de incendio y venderá crepes. Todos los beneficios y donativos se destinarán a AFM Téléthon.

Anlässlich des Telethon wird die Jugendfeuerwehr von Chamberet Manöver vorführen und den Verkauf von Crêpes organisieren. Die Einnahmen und Spenden werden vollständig an AFM Téléthon gespendet.

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme Terres de Corrèze