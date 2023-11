Marché de Noël Place de la Mairie Cescau, 10 décembre 2023, Cescau.

Cescau,Pyrénées-Atlantiques

Produits locaux, idées cadeaux, activités pour les enfants et balade en calèche.

11h : Visite du Père Noël.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:30:00. .

Place de la Mairie Salle Émile Labadesse

Cescau 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Local products, gift ideas, children’s activities and horse-drawn carriage rides.

11am: Visit from Santa Claus

Productos locales, ideas para regalos, actividades para niños y paseos en coche de caballos.

11 h: Visita de Papá Noel

Lokale Produkte, Geschenkideen, Aktivitäten für Kinder und eine Kutschfahrt.

11 Uhr: Besuch des Weihnachtsmanns

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Coeur de Béarn