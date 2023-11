Chasse aux bonbons Place de la Mairie Cauvicourt, 31 octobre 2023, Cauvicourt.

Cauvicourt,Calvados

Mardi 31 octobre à 15h30 Place de la Mairie, Le CMJ vous invite à participer à sa chasse aux bonbons dans les rues du bourg. Un concours de déguisement sera organisé avant de partir jeter des sorts aux habitants pour obtenir des friandises, alors soyez les plus effrayants, les plus originaux…!.

2023-10-31 15:30:00 fin : 2023-10-31 . .

Place de la Mairie

Cauvicourt 14190 Calvados Normandie



Tuesday, October 31 at 3:30 p.m. Place de la Mairie, the CMJ invites you to take part in its candy hunt through the streets of the town. We’ll be holding a masquerade costume competition before we set off to cast spells on the locals to get our sweets, so be the scariest, the most original…!

El martes 31 de octubre a las 15.30 h en la plaza de la Mairie, el CMJ le invita a participar en su caza de caramelos por las calles del pueblo. Habrá un concurso de disfraces antes de salir a hechizar a los vecinos para conseguir caramelos, así que ¡sé el más terrorífico, el más original…!

Am Dienstag, den 31. Oktober um 15:30 Uhr auf dem Rathausplatz lädt das CMJ Sie ein, an seiner Süßigkeitenjagd durch die Straßen des Dorfes teilzunehmen. Es wird ein Kostümwettbewerb veranstaltet, bevor es losgeht, um die Einwohner zu verhexen und Süßigkeiten zu erhalten

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité